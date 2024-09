Карантин во время пандемии ускорил старение мозга

Карантин, изоляция и социальная дистанция во время пандемии коронавируса негативно отразились на психике подростков и ускорили старение их головного мозга, особенно у девочек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Когортное исследование началось в 2018 году — тогда ученые решили изучить изменения структур головного мозга школьников по мере взросления. Для этого они собрали МРТ-снимки 160 детей от девяти до 17 лет. Исследование было приостановлено из-за пандемии коронавируса, но после возобновления работы в 2021 году ученые решили изучить влияние локдауна на развитие мозга детей.

Сравнив новые МРТ-снимки 80% участников исследования с данными до пандемии, ученые обнаружили, что у школьников ускорилось истончение коры мозга. Ученые говорят, что подобный процесс может быть связан с пережитым стрессом во время ограничений, которые власти ввели, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«Кора больших полушарий головного мозга становится тоньше с возрастом и это нормальный процесс. Однако у детей, за которыми мы наблюдали, кора головного мозга стала тоньше, чем должна быть в их возрасте», — сказала в интервью Euronews автор исследования Нева Корриган.

Ученые выяснили, что мозг мальчиков стал «старше» на 1,4 года, в то время как мозг девочек постарел на 4,2 года. «В то время как это утоньшение наблюдалось по всему женскому мозгу, в 30 участках в обоих полушариях и во всех долях, мы выяснили, что в мужском мозге оно ограничивалось двумя участками, расположенными в затылочной доле», — говорится в исследовании.

Причины сравнительно раннего старения женского мозга относительно мужского точно не известны. Однако ученые предполагают, что девочки нуждались в общении и социализации во время карантина больше, чем мальчики.

Ученые напомнили, что пандемия оставила негативные последствия на психике всех детей, и посоветовали родителям чаще уделять время своему ребенку для обсуждения его состояния.

