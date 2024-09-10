Шойгу исключил переговоры с Украиной до освобождения Курской области

Никаких переговоров с Киевом не будет, пока украинскую армию «не выкинут» с территории Курской области. Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 24» заявил секретарь Совбеза России и экс-министр обороны Сергей Шойгу.

«Есть очень и очень существенный момент — это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», — заверил он.

Шойгу также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются захватить Курскую АЭС, и это, по его словам, «не что иное, как верхний уровень терроризма». «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», — сказал он

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор российское Минобороны не раз сообщало сначала о том, что «попытка прорыва пресечена», а затем о том, что «продвижение противника вглубь российской территории» не допущено.

Тем не менее бои в регионе продолжаются до сих пор. ВСУ удалось взять под контроль десятки населенных пунктов и занять сотни квадратных километров российской территории.

Власти Курской области ввели режим ЧС и объявили об эвакуации жителей из приграничных районов. Позже покинувшие свои дома куряне массово обвиняли власти в том, что те бросили их, и выбираться из под обстрелов им пришлось самим.

2 сентября, проводя урок «Разговоры о важном» в школе в Кызыле, Владимир Путин допустил начало мирных переговоров с Украиной и связал их с нахождением ВСУ в Курской области.

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