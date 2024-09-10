Сервис для создания сайтов Wix сообщил об отключении российских аккаунтов

Облачный сервис для создания сайтов Wix перестанет оказывать услуги резидентам России. Через два дня будут заблокированы как бесплатные, так и премиум-аккаунты, сообщается в центре поддержки компании.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года, и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.

Кроме того, после блокировки аккаунта Wix все сайты, которые принадлежат владельцу аккаунта, будут сняты с публикации.

«Вы можете перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев», — советует служба поддержки Wix.

Обладатели российских аккаунтов, которые покинули страну, но попали под блокировку, могут разблокировать аккаунты, предоставив доказательства того, что они не являются резидентами России, отметили там.

«Свяжитесь с Командой сопровождения Wix и предоставьте подробное объяснение того, что вы не являетесь резидентом России. Предоставьте официальный документ, содержащий ваши имя и фамилию, включая информацию о том, что вы не являетесь резидентом России, а также подтверждающие документы за последние 3 месяца (например, свидетельство о регистрации, счета за коммунальные услуги, справку с места жительства)», — отмечается на сайте компании. Процесс рассмотрения заявок может занять несколько рабочих дней, предупредили в Wix.

Ранее сервис по работе с заметками и базами данных Notion сообщил, что с 9 сентября перестанут работать аккаунты пользователей из России. В пресс-службе компании такое решение объяснили новыми санкциями США, которые запрещают предоставлять IT-услуги клиентам из России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.