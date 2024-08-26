Платформа для создания заметок Notion перестанет работать в России

Сервис по работе с заметками и базами данных Notion с 9 сентября этого года отключит доступ к аккаунтам пользователей из России. Об этом сообщается на сайте платформы.

В пресс-релизе сказано, что прекращение работы в России связано с санкциями. «Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в России», — заявили в пресс-службе.

Пользователи потеряют уже имеющийся доступ ко всем рабочим пространствам Notion, которые были идентифицированы как расположенные в России. Также платформа перестанет регистрировать новых пользователей.

Notion был запущен в 2016 году и позволял работать с текстами, таблицами, базами данных, формулами, календарями, списками, медиафайлами — фото, видео и аудио. На платформе можно было вести трекер задач, создавать чек-листы и координировать проекты.

После начала войны в Украине пользователи начали жаловаться на то, что Notion стал блокировать аккаунты, хотя официальных сообщений об ограничениях тогда не было. Также платформа перестала принимать оплату с российских карт. В феврале этого года сервис перестал открываться у неавторизованных пользователей из России без VPN.

В середине июня этого года США расширили пакет санкций против России. В рамках новых ограничений Минфин страны запретил предоставлять любому лицу в России услуги по консультированию и проектированию в области IT. Под ограничения также попали облачные услуги для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятиями, и софт для проектирования и производства.

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