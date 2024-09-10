Селена Гомес рассказала о невозможности родить ребенка из-за проблем со здоровьем

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, что из-за проблем со здоровьем она никогда не сможет выносить собственного ребенка. Об этом пишет «Коса» со ссылкой на интервью Гомес британскому журналу Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», — рассказала Гомес.

В 2013 году у певицы диагностировали волчанку — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые ткани, вызывая воспаление и повреждение внутренних органов. Гомес пришлось пройти химиотерапию, из-за чего она отменила часть концертов во время ее первого сольного тура.

В 2017 году Гомес поделилась в инстаграме, что из-за ее аутоиммунного заболевания ей сделали операцию по пересадке почки.

В интервью Vanity Fair певица поделилась, что долго не могла смириться с фактом того, что не никогда сможет иметь детей. По ее словам, представления о будущем материнстве для нее выглядели совсем иначе — «так же, как происходит со всеми».

«[Но] теперь мне гораздо лучше, ведь я могу стать мамой благодаря суррогатному материнству или усыновлению. Это настоящее благословение и я очень благодарна за возможность обрести ребенка. Мой путь к материнству будет немного отличаться, но это не важно, ведь этот ребенок все равно будет моим», — сказала певица.

В мае 2024 года журнал Time включил бренд косметики Селены Гомес, Rare Beauty, в список самых влиятельных компаний и разместил фотографию певицы на обложке своего спецвыпуска. В статье отмечается, что успех Rare Beauty объясняется ее инклюзивным подходом и доступностью продукции. Бренд предлагает широкий ассортимент оттенков средств для лица и тела, а также упаковку, которую можно легко открыть даже при треморе рук, что особенно важно для людей с волчанкой.

Благодаря своему бренду косметики Селена Гомес стала миллиардершей. Bloomberg оценил ее состояние в более чем миллиард долларов США.

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