Россияне отказываются рожать из-за несогласия с политикой Кремля

После начала российского вторжения в Украину россияне часто отказывались от идеи завести ребенка или откладывали рождение детей из-за негативного отношения к политическому курсу руководства страны. Об этом, как пишет журнал Forbes, говорится в статье «Репродуктивные намерения россиян в 2022—2023 годов: роль субъективных факторов», опубликованной исследователями из НИУ ВШЭ. Среди других распространенных причин отказа рожать негативный эмоциональный фон и недостаточное финансовое благополучие.

В ходе исследования ученые из ВШЭ спрашивали россиян, которые годом раньше заявили о планах завести детей, о том, изменились ли их намерения. Типичным респондентом выборки опроса стал россиянин, состоящий в браке, работающий по найму и живущий в городе в двухкомнатной квартире. Он оценивает свои жилищные условия как хорошие, а материальное состояние — как среднее. Его уровень тревожности за последний год вырос, уровень благосостояния снизился, при этом он поддерживает текущий политический курс Кремля.

60% таких респондентов, спустя год сообщили, что не изменили своих планов, еще около 21% решили отложить рождение детей на один-два года или неопределенный срок. А 9,5% респондентов вовсе отказались от намерения завести детей.

Среди причин, которые называли отказавшиеся или отложившие рождение ребенка респонденты чаще других оказывались макроэкономическая и политическая ситуации, война и финансовые вопросы.

В статье отмечается, что при прочих равных условиях к отказу от рождения ребенка приводит совокупность физиологических характеристик и отношения к текущей госполитике, особенно в сфере поддержки семьи. Решившие отложить рождение детей на неопределенный срок респонденты объясняли это негативным эмоциональным фоном, семейным положением, отношением к госполитике и собственному финансовому положению.

При этом несогласие с нынешним курсом Кремля увеличивает вероятность того, что россиянин отложит рождение детей на 11 процентных пунктов, отмечают авторы исследования.

После начала вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти развернули масштабную кампанию за увеличение рождаемости. Она заключается в первую очередь в законодательном ограничении доступа граждан к процедурам по прерыванию беременности и требованиям рожать больше, которые регулярно озвучивают российские чиновники разных уровней.

3 сентября председатель комитета Госдумы по защите семьи по защите семьи Нина Останина призвала провести в России «демографическую спецоперацию». Ее целью, по словам депутата, должно стать увеличение доли многодетных семей в России до 51%.

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