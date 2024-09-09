Старшеклассники до смерти избили ученика девятого класса в первый учебный день

Девятиклассника Нуржана Сыдыкова до смерти избили в первый учебный день в школе в селе Копа Актюбинской области на западе Казахстана. Об этом сообщает «Настоящее время».

Тело 14-летнего подростка обнаружил случайный прохожий на окраине села 2 сентября. По версии медиков, Сыдыков умер насильственной смертью. Его сестра Аяжан Сыдыкова утверждает, что школьника избили учащиеся 10-х и 11-х классов той же школы.

«Они отвели моего брата в район здания сельской бани, где жестоко избивали на протяжении часа. Их было около 15 человек. Среди них есть кандидаты в мастера спорта, и они били по жизненно важным органам. А после разбежались, оставив моего брата там мучительно умирать», — рассказала девушка.

«Настоящее время» отмечает, что директора школы уволили сразу после случившегося, а в управлении образования заявили, что все подозреваемые — дети из благополучных семей, от которых «никто не ожидал такой жестокости». Троих из них поместили в изолятор временного содержания (ИВС). По факту смерти школьника возбудили уголовное дело.

«Несмотря на социальный статус, родственные связи и положение, виновные лица будут привлечены к ответственности. Иные сведения по уголовному делу разглашению не подлежат», — прокомментировал случившееся заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что он взял расследование под личный контроль. По словам Аяжан Сыдыковой, среди подозреваемых есть дети учителей местной школы. Она опасается, что они смогут избежать наказания благодаря связям в правоохранительных органах.

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