СМИ назвали перестановки в украинском правительстве демонстрацией силы Зеленского

Недавние перестановки в украинском правительстве и, в частности, назначение Андрея Сибиги новым главой МИДа Украины стали последней попыткой президента страны Владимира Зеленского «проявить свою силу». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, западных союзников Украины ранее беспокоило растущее влияние и могущество главы администрации Зеленского Андрея Ермака, а сменой людей на важных постах в правительстве Зеленский дал понять, что по-прежнему владеет ситуацией.

В то же время, Bloomberg утверждает, что сами перестановки в украинском правительстве «оставили западных союзников в недоумении». Как поясняет издание, Зеленский назначил на высокие посты тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.

«Это не стиль этого президента — брать на борт других людей», — заявил агентству президент аналитического центра «Центр Разумкова» Юрий Якименко. «Он (Зеленский) считает, что его решения — лучшие, нет места для дискуссий — поэтому есть определенный консерватизм», — добавил он.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резник рассказал изданию, что Сибига заслужил заработал репутацию в администрации Зеленского благодаря своим глубоким познаниям, в частности, в вопросах отношений с Турцией. Кроме этого, по словам Резникова, в прошлом году во время своего визита в Киев на Сибигу обратил внимание президент США Джо Байден. Экс-министр отметил, что Сибига «произвел на него впечатление».

Занимавший с 2020 года пост министра иностранных дел Украины 4 сентября подал в Верховную Раду заявление об отставке. По данным The Economist, отставка Кулебы могла произойти еще в апреле, но тогда сохранить пост ему помогли американские власти. Издание писало, что прежний глава украинского МИДа пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечало издание.

Сам Зеленский объяснил увольнение Кулебы тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».

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