Российские фитнес-клубы вызвались участвовать в реабилитации участников войны

Министерство спорта России получило от вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручение проработать вопрос о медицинской реабилитации участников войны и членов их семей в российских фитнес-клубах. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо вице-премьера.

В нем говорится, что автором инициативы стало Национальное фитнес-сообщество, которое объединяет более трех тысяч фитнес-клубов в 85 российских регионах, в том числе сети С.С.С.Р., XFIT, World Class и другие.

Как отмечает РБК, это не первое подобное предложение представителей российской фитнес-индустрии. Так, в прошлом году они уже предлагали задействовать инфраструктуру физкультурно-оздоровительных организаций для медицинской реабилитации военных, раненных в ходе боевых действий в Украине. Тогда глава фитнес-сообщества Елена Силина обращалась с таким предложением к министру финансов Антону Силуанову.

По данным РБК, сейчас первичную санитарную помощь по медицинской реабилитации в России оказывают более 2200 медицинских организаций, а специализированную помощь — более 1800 организаций.

При этом фитнес-индустрия в стране насчитывает около 9300 объектов, «которые могут стать надежным ресурсом в вопросе восстановления здоровья граждан», говорится в обращении Национального фитнес-сообщества. «Отрасль готова оказать содействие государству в решении данной задачи, предоставив соответствующую инфраструктуру и специализированные услуги для восстановления здоровья граждан», — заявили там.

В письме также говорится, что операторы фитнес-отрасли уже внедряют услуги по восстановлению и профилактике пострадавших в ходе войны в Украине. Представители фитнес-индустрии подчеркнули, что считают крайне важным вопрос социализации и вовлечения в общественную жизнь пострадавших в ходе войны россиян.

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