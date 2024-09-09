Почти каждый третий россиянин ежедневно перерабатывает

29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день. Об этом, как пишет РБК, свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для поиска вакансий HeadHunter.

Так, два-три раза в неделю, по их словам, перерабатывают 23% респондентов, а еще 12% опрошенных вынуждены перерабатывать как минимум раз в неделю. 17% опрошенных заявили, что сталкиваются с переработками пару раз в месяц и лишь 23% заверили, что не перерабатывают никогда.

В итоге, по данным HeadHunter, постоянно или периодически перерабатывают 85% мужчин и 77% женщин. При этом чаще других перерабатывают россияне в возрасте от 45 до 54 лет, среди них в переработках признались 88% опрошенных.

Говоря о причинах переработок, 46% респондентов сослались на периоды высокого сезона и большую загрузку на работе. Еще 34% респондентов объяснили свои переработки тем, что вынуждены подменять отсутствующих из-за отпуска или болезни коллег. 33% опрошенных назвали причиной переработок сложность внутренних процессов и многозадачность, 25% — высокую текучку кадров, а еще 22% перерабатывают из-за того, что руководство долго не может найти сотрудника на пустующую позицию. При этом 20% опрошенных связали свои переработки с недостатком помощи от коллег и руководства.

При этом работодатели 48% опрошенных никак не оплачивают переработки. В то же время 37% респондентов получают за дополнительную работу деньги, а 14% — возможность прийти на работу в другой день попозже или уйти пораньше. Еще 10% опрошенных за переработки полагается отгул.

Частые переработк, по словам 49% респондентов, часто приводят к проблемам со здоровьем, в первую очередь недосыпу и хронической усталости. Еще 25% перерабатывающих опрошенных пожаловались на снижение иммунитета, а 20% — на обострение хронических заболеваний.

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