Петербуржец проголосовал четыре раза на разных участках за тысячу рублей и раскаялся

Житель Петербурга рассказал «Холоду», как он проголосовал на выборах губернатора города четыре раза на разных участках. За это ему заплатили тысячу рублей.

По словам мужчины, который попросил об анонимности, через своего близкого знакомого он узнал о «контролируемом голосовании» — местный муниципальный депутат искал людей, которые бы за вознаграждение пришли на несколько избирательных участков. Собеседник издания отметил, что согласился на это ради оплаты — он живет в съемной квартире и учится в институте, — а также его интересовало, как устроено такое голосование изнутри.

Мужчина рассказал, что утром 8 сентября он прошел инструктаж «в неприметном офисе без вывесок и других отличительных знаков». Его проводила команда кандидата в муниципальные депутаты. Студент отметил, что вместе с ним в офисе оказались люди разных возрастов, в том числе несовершеннолетние.

«Избирателям» наклеили в паспорта маленькие наклейки с буквой Z, чтобы проплаченные сотрудники избирательных участков могли легко их идентифицировать и выдать бюллетени с уже заполненными данными. Для этого на участках нужно было назвать определенный адрес прописки, чтобы попасть за стол к «своим» сотрудникам. Собеседник «Холода» предполагает, что в бюллетенях были данные умерших людей.

После инструктажа собравшихся разделили на группы по 15 человек и рекомендовали не заходить в участки толпой и не перемещаться между ними напрямую, а делать остановки, например, в кафе.

«В группах никто из присутствующих ничего не говорил про поддержку правящей партии, и было ощущение, что все здесь исключительно ради вознаграждения», — рассказал мужчина.

Студент добавил, «избиратели» должны были голосовать за кандидатов от «Единой России» и за действующего губернатора Александра Беглова. При этом, по его словам, у них не требовали отчетов в виде фотографий бюллетеней.

По словам собеседника «Холода», после инструктажа у него появилось внутреннее сопротивление происходящему, а придя домой, он почувствовал себя «тоскливо».

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