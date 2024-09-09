Разыскиваемый за сексуализированное насилие над детьми пастор сдался полиции 

Основатель религиозной организации «Царство Иисуса Христа» пастор Аполло Киболой, который называет себя «сыном Божьим» сдался филиппинской полиции. Суды на Филиппинах ранее выдали ордера на его арест за торговлю людьми, а также сексуализированное насилие над детьми. Кроме того, его разыскивает ФБР по подозрению в торговле женщинами и девочками в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Полицейские Филиппин искали пастора 16 дней. В августе около трех тысяч человек проводили обыски на обширной территории в 30 гектаров, принадлежащей «Царству Иисуса Христа»: тогда обыскали десятки зданий, а также сеть подземных комнат и туннелей.

Представитель филиппинской национальной полиции Жан Фахардо сообщил, что Киболой сдался после того, как силовики дали ему на это 24 часа, в противном случае пообещав провести обыск «в определенном здании, куда им запрещен вход».

Тем не менее, как пишет The Guardian, силовикам пришлось рыть тоннель, чтобы обнаружить Киболоя в сети подземных помещений, где также был ангар и рулежная дорожка, ведущая прямо в международный аэропорт Давао.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна пока не получила официального запроса от США относительно экстрадиции Киболоя. Он отметил, что сначала должны быть рассмотрены дела, которые против пастора возбудили местные власти. Ранее Киболой требовал от правительства Филиппин гарантий того, что его не выдадут США.

Американские власти в 2021 году предъявили Киболою обвинения в сексуализированной торговле, в том числе детьми, и контрабанде наличных денег. В частности, ФБР разыскивает его за предполагаемое участие в схеме торговли рабочей силой: членов церкви «Царство Иисуса Христа» доставляли в США и заставляли собирать пожертвования на фиктивную благотворительность. Деньги, по данным бюро, «использовались для финансирования деятельности церкви и роскошного образа жизни ее лидеров».

Сам проповедник, который, как сообщается, является другом бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, отвергает все выдвинутые против него обвинения.

В заявлении адвоката Киболя, которое опубликовали местные СМИ говорится, что пастор якобы сдался, чтобы положить конец «незаконному насилию» в комплексе «Царства Иисуса Христа и «прекратить страдания его паствы».

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