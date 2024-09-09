Министр энергетики заявил об исчерпании советских резервов электроэнергетики

Современная Россия исчерпала резервы электроэнергетики, созданные еще в Советском Союзе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава министерства энергетики Сергей Цивилев. При этом министр посетовал, что на модернизацию отрасли не хватает средств.

«Пример ОЭС (Объединенной энергетической системы — прим. “Холода”) Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — заявил Цивилев.

По его словам, в частности, из-за переноса капитального ремонта ряда теплоэлектростанций энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей. Такое положение вещей вынудило Минэнерго отнести Дальневосточный федеральный округ (ДФО) к регионам с высокими рисками в электроэнергетике.

Как отметил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев, подавляющее большинство крупных объектов электрогенерации в современной России — это наследие Советского Союза. По его словам, Российская Федерация сегодня продолжает пользоваться плодами ГОЭРЛО — государственного плана развития электроэнергетической отрасли в Советской России, разработанного под руководством Владимира Ленина.

Марышев отметил, что «основным источником рисков внутреннего периметра, является высокий моральный износ оборудования». При этом эксперт добавил, что то же самое касается и электросетевого комплекса, «который обновляется недостаточно быстрыми темпами».

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