В Сербии появилась «мини-Россия»

После начала полномасштабной войны в Украине в многие россияне уехали в Сербию и создали там активное сообщество. Об этом сообщает Reuters. Как пишет агентство, несмотря на то, что в Сербию уехало меньше людей, чем, например, в Германию, присутствие россиян «остро ощущается» в Белграде, население которого не превышает двух миллионов человек.

По последним данным сербского МВД, с февраля 2022 года по середину 2023 года более 30 тысяч россиян получили разрешение на временное пребывание в Сербии. Reuters отмечает, что сербские чиновники не предоставили данные за аналогичный период до начала вторжения в Украину, однако заявили, что цифры значительно выросли.

В связи с переездом россиян в Сербии появились клубы, детские сады, магазины и медицинские учреждения, принадлежащие гражданам России. Кроме того, российские группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а российские художники демонстрируют свои работы в местных галереях, также принадлежащих экспатам из России.

По данным реестра предприятий Сербии, россияне открыли в стране более 11 тысяч компаний в различных секторах: от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ.

В то же время, как пишет Reuters, многие уехавшие россияне испытывают трудности с интеграцией. «Как ни странно, многие сербы поддерживают Путина и не разделяют взглядов тех, кто бежал», — пишет агентство. В качестве примера Reuters приводит историю 42-летнего ветеринара из Санкт-Петербурга, который из-за отсутствия разрешения на работу по специальности устроился разнорабочим. Мужчина обслуживает исключительно россиян и утверждает, что ему не нужны клиенты из Сербии.

В то же время другой собеседник агентства, 24-летний фигурист Вадим Морус, заявил, что у него довольно много сербских учеников, поскольку в стране не хватает фигуристов, способных проводить тренировки.

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