Z-каналы массово обвиняют Армению в поставках оружия Украине

После приостановки членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российские провоенные блогеры и авторы телеграм-каналов начали регулярно обвинять Ереван в поставках оружия Киеву. Внимание на это обратила газета The Moscow Times.

Так, 5 сентября Юрий Подоляка, на телеграм-канал которого подписаны более трех миллионов человек, написал, что президент Армении Никол Пашинян передает Украине снаряды и вооружение, которые не передал Нагорному Карабаху во время недавней военной операции Азербайджана по «восстановлению территориальной целостности» страны.

В тот же день телеграм-канал Alex Parker Returns, у которого более 230 тысяч подписчиков, сообщил о продажах армянского вооружения и боеприпасов Украине. «Армения начала открыто продавать хохлам снаряды для танков, артиллерии и противоракеты для советских систем ПВО. Никто никого уже не стесняется», — написал он.

В свою очередь, телеграмм-канал Fighterbomber с более чем 500 тысячами подписчиков утверждает, что Ереван передал Киеву зенитные вооружения. «Армяне долго думали чем отблагодарить Россию за все. И отдали практически все свое ПВО хохлам. А это "C-300", "Буки", "Осы", "Торы". С ракетами разумеется», — говорится в сообщении от 9 сентября.

Осенью 2023 года в российских и армянских СМИ распространилась информация о том, что Ереван намерен продавать Киеву ракеты для отражения российской агрессии. В то же время в армянском Минобороны наличие таких планов отрицали.

«Данная информация не соответствует действительности, и мы призываем партнеров — армянские СМИ не распространять ложные тезисы зарубежных пропагандистских источников», — заявил тогда агентству Armenpress пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

В конце февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что страна приостановила свое членство в ОДКБ. Он обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в планировании «захвата новых территорий в Армении», а Россию — в «открытых призывах» к свержению власти в стране. В ноябре 2023 года Ереван не участвовал в саммите ОДКБ, Пашинян тогда объяснил это «разными причинами». В ОДКБ, кроме Армении, входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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