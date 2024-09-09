Германия введет контроль на всех сухопутных границах

Правительство Германии объявило о планах ужесточить контроль на всех сухопутных границах. МВД страны сообщило, что ограничения начнут действовать с 16 сентября и продлятся как минимум полгода. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, причиной введения контроля стала попытка справиться с нелегальной миграцией после резкого увеличения числа прибывающих людей, в частности, спасающихся от войны и нищеты на Ближнем Востоке. В министерстве считают, что такие меры также помогут защитить население от таких угроз, как исламистский экстремизм.

Reuters отмечает, что власти стремятся перехватить инициативу у оппозиционных ультраправых и консервативных партий. Их поддержка растет благодаря тому, что они опираются на опасения избирателей по поводу нехватки государственных услуг, интеграции и безопасности.

Русская служба Би-би-си пишет, что немецкое правительство провело консультации с оппозиционной партией «Христианско-демократический союз» (ХДС) о возможностях ограничения миграции после того, как в августе этого года произошло нападение на сирийского беженца в городе Золинген.

Кроме того, как сообщает Reuters, в этом месяце впервые со времен Второй мировой войны ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в федеральной земле Тюринген. По данным агентства, это произошло после того, как партия провела масштабную кампанию по вопросам миграции.

Опросы показывают, что эта проблема также вызывает большую обеспокоенность избирателей в земле Бранденбург, где через две недели пройдут выборы.

Русская служба Би-би-си добавила, что в прошлом году Германия ужесточила контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за возросшего числа запросов убежища.

Протяженность сухопутной границы Германии — более трех с половиной тысяч километров. Страна граничит с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

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