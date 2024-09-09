Египетский археолог потребовал от Германии вернуть бюст Нефертити

Известный египетский археолог и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс создал петицию, в которой потребовал от властей Германии вернуть в Египет бюст царицы Нефертити, вывезенный из страны в начале ХХ века. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о знаменитой расписной скульптуре из известняка, которая сейчас хранится в Новом музее в Берлине. Драгоценный артефакт был найден немецкой археологической миссией в Телль-эль-Амарне, примерно в 300 километрах к югу от Каира, в 1912 году, а на следующий год вывезен в Германию. Амарна недолгое время была столицей древнего Египта, в которой примерно до 1335 года до н. э.правил муж Нефертити, фараон 18-й династии Эхнатон.

Его называли царем-еретиком, так как он поощрял поклонение богу Атону, но не другим египетским богам. По словам ученых, его правление также радикально изменило египетское искусство той эпохи.

В петиции, опубликованной 7 сентября, Хавасс заявил, что бюст Нефертити был незаконно вывезен из Египта, и потребовал вернуть его в страну. «Сегодня мы объявляем, что Египет просит вернуть бюст Нефертити», — написал археолог, призвав всех неравнодушных людей зайти на его сайт и подписать петицию.

При этом Хавасс подчеркнул, что не призывает вернуть в Египет древние артефакты, которые были вывезены оттуда законно. Он пояснил, что цель развернутой им кампании возвращение в Египет «трех главных прекрасных объектов», включая бюст Нефертити, Розеттский камень и Дендерский зодиак.

Как пишет Reuters, представители Нового музея Берлина пока никак не прокомментировали требование Хавасса.

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