Акулы начали покидать коралловые рифы из-за нагревания океана

Серые акулы уплывают с тропических коралловых рифов из-за нагревания океана и ищут более благоприятные условия в прохладных водах. К такому выводу пришли британские ученые, которые с 2013 по 2020 годы изучали поведение 120 темноперых серых акул, обитающих на коралловых рифах архипелага Чагос в центральной части Индийского океана, пишет The Guardian.

По словам ученых, миграция рифовых акул из привычного им места обитания может угрожать экосистеме коралловых рифов, которые и так находятся под угрозой гибели из-за климатического кризиса и загрязнения.

«Акулам принадлежит важная роль в поддержании баланса экосистемы коралловых рифов. Они питаются травоядными и мелкими хищными рыбами, таким образом помогая не допустить избыточное зарастание водорослями. Поэтому очень тревожно, что акулы склонны покидать рифы в их самые уязвимые моменты. Радует то, что не все акулы ведут себя одинаково», — сказала старший преподаватель Университета Эссекса доктор Анна Старрок, не участвовавшая в исследовании.

По словам преподавателя зоологии в Ланкастерском университете и руководителя исследовательского проекта доктора Дэвида Джейкоби, акулы хладнокровные, поэтому вынуждены мигрировать, если им становится жарко.

«Мы считаем, что большинство акул перемещаются в более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. Некоторые акулы исчезали и долгое время не возвращались на рифы. Они уже исчезли из 20% коралловых рифов по всему миру — частично из-за ловли, но [глобальное потепление] может усугубить существующие проблемы», — сказал Джейкоби.

Рифы и акулы очень взаимосвязаны и имеют важнейшую роль в существовании друг друга, считают ученые. Коралловые рифы обеспечивают укрытие, среду для социализации и питание для акул. В свою очередь, акулы помогают поддерживать здоровье рифов, перенося питательные вещества с открытого океана и способствуя балансу экосистемы рифов.

The Guardian пишет, что тропические коралловые рифы представляют собой одну из самых биологически разнообразных экосистем планеты. Коралловые рифы занимают менее 0,1% площади поверхности Мирового океана, однако на них живут 25% из всех морских видов рыб. Отмечается, что большинство рифов может исчезнуть, если температура океана достигнет 2° по Цельсию.

По данным ООН, коралловые рифы также являются источником важных культурных, экономических, рекреационных и социальных благ для сотен миллионов человек. Они защищают береговую линию от повреждений от штормов и служат источником лекарственных средств.

Согласно докладу о состоянии коралловых рифов в мире, на который ссылается ООН, с 2009 по 2018 годы в мире погибло 14% кораллов. В докладе отмечалось, что к 2050 году количество живых кораллов на рифах может уменьшиться на 70-90%, «если не будут приняты решительные меры для ограничения глобального потепления до 1,5° по Цельсию».

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