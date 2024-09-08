В России завершается голосование

С 6 по 8 сентября в России прошли трехдневные выборы, на которых жители 21 региона страны выбирали губернаторов и мэров, а также депутатов в городские и областные думы в 13 регионах.

Голосование проходило по всей территории России, кроме оккупированных украинских территорий. В трех субъектах — Хакасии, Брянской и Ростовской областях — прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Россияне выбирали губернаторов в санкт-Петербурге, а также в Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской и других областях. Как пишет «Коммерсантъ», в пяти российских регионах, где выборы уже завершились и идет подсчет голосов, лидируют действующие губернаторы или их врио. При этом издание «7х7» отмечает, что три главы регионов, участвующие в выборах, не имеют местных прописок.

Как сообщает «Бумага», в Петербурге зафиксированы нарушения во время голосования. В частности, на одном из участков председатель избирательной комиссии и его заместитель отказались принимать жалобы. В результате были вызваны сотрудники полиции. Также в одной из школ Приморского района учителей заставляли отчитываться о том, сколько родителей пришло на голосование. На другом участке наблюдателей выдворили с участка за час до его закрытия.

Кроме того, правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил, что в Петербурге задержали наблюдательницу Марину Попову из-за того, что она бросила в урну бюллетень с надписью «Нет войне».

Как пишет государственное агентство «Башинформ», в селах Башкортостан и Париж была зафиксирована стопроцентная явка «же через час после открытия участков». При этом, как пишет РИА «Новости», явка на выборах через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 88%.

Среди других нарушений — вбросы бюллетеней на Кубани и в Ростовской области и голосование в палатках и посреди поля в Оренбургской области.

В Рязанской области уличный туалет упал вместе с членом избирательной комиссии, а в некоторых регионах на голосование приходили люди, переодетые в костюмы Чебурашки, миньонов, тиранозавра, тигра и медведя. Кроме того, на некоторых избирательных участках людей угощали караваем, патриотичными капкейками и блинами с квасом.

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