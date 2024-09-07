В Москве открыли новую ветку метро

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро. Она стала 16-й по счету веткой московского метрополитена. Об этом сообщает РБК.

На данный момент длина участка составляет 8,3 километра. Он состоит из четырех станций: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На «Новаторской» предусмотрена пересадка на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Как пишет РБК, на Троицкой ветке будут ходить поезда «Москва-2024» с межвагонными переходами и USB-разъемами в вагонах.

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«Ведомости» отмечают, что в открытии новой ветки приняли участие Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Открытие провели в парке «Зарядье» в дистанционном формате.

По данным издания, общая протяженность Троицкой линии после завершения строительства должна составить 43 километра. Планируется, что эта ветка метро будет состоять из 17 станций и станет самым длинным радиусом метрополитена.

«Она идет от ЗИЛа, от срединной части Москвы, от МЦК, БКЛ пересекает и уходит в наукоград Троицк», — добавил Собянин.

«Ведомости» также утверждают, что уже открытые станции помогут улучшить транспортное обслуживание примерно одного миллиона человек, большинство из которых живут в районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка.

Как сообщается на сайте московской мэрии, благодаря открытию Троицкой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также на близлежащие улицы, в частности на Ленинский проспект, проспект Вернадского и Профсоюзную. Планируется, что к 2029 году новыми станциями будут пользоваться до ста тысяч человек каждый день.

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