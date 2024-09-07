В Англии нашли массовое захоронение младенцев

В городе Олдем в английском графстве Большой Манчестер нашли братскую могилу, в которой захоронено более 300 тел, принадлежащих детям и младенцам. Об этом сообщает Sky News.

Могилу размером 12x12 футов (около 13 квадратных метров) на кладбище Ройтон нашла женщина, искавшая своих братьев, один из которых родился мертвым, а другой умер в течение пяти часов в 1962 году. Как уточняет издание, женщина вдохновилась историей Джины Джейкобс, которая в 2022 году нашла своего сына, рожденного мертвым в 1969 году, в братской могиле на кладбище в Уиррале.

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По словам местных советников Мэгги Херли и Джейд Хьюз, которые сообщили о находке, 146 тел были мертворожденными младенцами, а 128 — младенцами и детьми младшего возраста. Имена 147 из них уже удалось установить.

Как отмечает Sky News, до середины 1980-х годов мертворожденных детей часто забирали из британских семей. По данным благотворительной организации Sands, занимающейся проблемами мертворождения и смерти новорожденных, с родителями детей, рожденных мертвыми или умерших вскоре после рождения, не советовались по поводу организации похорон. Во многих случаях мертворожденных хоронили в общей могиле с другими младенцами.

В 2015 году Институт управления кладбищами и крематориями в своем журнале сообщил, что многие из этих младенцев были похоронены в неосвященном месте, поскольку дети не были крещеными, а родителям «настоятельно рекомендовали их забыть».

«Это вопиющая несправедливость, что родителям отказано в основополагающем праве хоронить своих детей, праве, которое должно быть неотъемлемым и неоспоримым», — заявили советники.

По их словам, находка вызвала у местной жительницы «глубокое чувство утраты и несправедливости», из-за чего ей потребовалась помощь, чтобы справиться с увиденным. Херли и Хьюз также утверждают, что на кладбище Ройтон есть еще три могилы, схожие по размеру с недавно найденной.

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