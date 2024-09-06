IT-компания наняла на работу 10 кошек 

Японская компания Qnote, которая специализируется на веб-дизайне и разработке приложений, наняла на работу 10 кошек. Большинство из них устроены на полный рабочий день. Об этом пишет South China Morning Post.

Генеральный директор фирмы Нобуюки Цурута утверждает, что они повышают моральный дух и сплоченность команды, заставляя сотрудников делать необходимые перерывы. В офисе вместе с кошками работают 32 человека.

В Qnote котам назначили разные должности — есть пушистый «главный клерк», «менеджер», «аудитор», а 20-летняя кошка по имени Футаба занимает пост «кота-председателя» и является самым высокопоставленным сотрудником компании, превосходя по рангу даже главу фирмы Цуруту.

Шесть кошек-сотрудников — это потомки Футабы и кота одного из работников компании. Также среди четвероногого персонала есть бывший бродячий кот, кот, которого другой сотрудник спас в автокатастрофе, и еще один, которого взяли из кошачьего кафе.

У пушистых сотрудников в офисе есть все необходимое, отмечает издание. Во время ремонта руководство компании учло, в что здании будут жить животные. Им поставили лотки и специальные полки, а стены офиса покрасили так, чтобы предотвратить появление царапин.

Изначально в компании было 11 кошек, но одна из них умерла в 2022 году. Сейчас восемь животных живут в офисе постоянно, а еще две кошки — дома у сотрудника, который берет их с собой на работу.

Глава Qnote рассказал, что животные стали эффективным инструментом для привлечения новых сотрудников. Кроме того, по его словам, животные помогли снизить количество увольнений в компании.

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