Купленному «Спартаком» португальскому футболисту грозит дело из-за видео в платье

Трансфер португальского футболиста Рикарду Мангаша в московский «Спартак» за 2,5 миллиона евро может закончиться делом о пропаганде ЛГБТК+ из-за доноса, сообщило издание Sports. Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют видео в тиктоке, где футболист одет в платье, пишет телеграм-канал Mash.

Донос появился из-за ролика, который опубликовала девушка футболиста Кайлир Сантуш. На видео она заходит в комнату и с укором смотрит на своего парня, который одет в платье, накрашен и держит в руках сумочку. Ролик был подписан: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд». Сейчас видео удалено из тиктока.

К доносу может иметь отношение руководитель движения «Отцы России» Андрей Згонников. В посте телеграм-канала Mash о начале проверки футболиста российскими силовиками сказано, что некие общественники «подсуетились с заявой». Приводятся слова Згонникова о том, что «впускать такого спортсмена в Россию нельзя». Общественники, пишет Mash, «хотят идти до конца», но для начала просят «Спартак» провести беседу со спортсменом на тему «запрещенного в России ЛГБТ». Згонников опубликовал у себя во «ВКонтакте» новость Mash, приложив собственное фото с футбольным кубком в руке и оставив под постом комментарий: «В России бабло побеждает зло, в большинстве случаев — пидххрастам зеленый свет».

26-летний защитник клуба португальской высшей лиги «Витория Гимарайнш» планировал приехать в Россию в эти выходные, говорил его агент. Сделка между клубом и российским «Спартаком» была успешно закрыта 5 сентября, уточнил «Спортс». Московский клуб сначала предлагал за Мангаша два миллиона евро, но потом согласился добавить еще 500 тысяч, которые португальский клуб получит «при достижении определенных целей». В том числе если «Спартак» выиграет чемпионат России, узнали журналисты. При перепродаже Мангаша другому клубу «Спартак», по соглашению, будет обязан заплатить «Витории» 15% от суммы сделки. С самим игроком «Спартак» договорился о контракте на два года с возможностью продления еще на сезон, пишут журналисты со ссылкой на агента.

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Агент Сержиу Тьягу Рибейру заявил журналистам, что для полного комплекта документов легионеру не хватает только российской визы, но в ближайшее время она будет получена. Мангаш мог бы стать для «Спартака» неплохим усилением, пишут журналисты. Он играл за девять португальских и один французский клуб. За последний сезон защитник провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять голевых передач. В составе «Спартака» сейчас числятся 12 иностранных легионеров.

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