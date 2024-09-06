В Эстонии разразился скандал вокруг русскоговорящих детей с особенностями развития

Сюжет телепрограммы «Репортер» эстонского Kanal 2 о переходе школ на эстонский язык обучения вызвал возмущение детей, родителей и чиновников, сообщило Эстонское национальное телерадиовещание. Съемочная группа Kanal 2 пришла в две школы, где учатся дети с особенностями развития или интеллектуальной недостаточностью, и показала нескольких школьников, затрудняющихся говорить по-эстонски.

Сначала телеоператор и корреспондент «Репортера» пришли в Таллиннскую основную школу Кадака на праздничную линейку 1 сентября. Линейка проходила на русском — потому что дети с интеллектуальной недостаточностью имеют право учиться на родном языке, объяснил директор школы Георг Терас. Однако в вышедшем 2 сентября сюжете «Репортера» об этом не было упомянуто и создавалось впечатление, что репортаж снимали в обычной таллиннской школе, говорят журналисты Эстонского национального телерадиовещания.

Манеру общения представителей Kanal 2 в школе назвали хамской. «Скажу очень прямо – молодая женщина просто не любит все, что связано с русскими», — охарактеризовал журналистку «Репортера» Керту Юккум школьный директор. Юккум спросила у него, почему слышит на линейке только русский язык, — «вы говорите, другой возможности у вас как у руководителя школы нет?» В сюжет вошла ответная фраза Тераса: «Я не понял вопроса». По его словам, на самом деле он объяснил сотруднице Kanal 2, в чем заключается специфика школы и почему детям позволено использовать родную речь.

Устав школы требует, чтобы все, кто здесь не работает, не общались с детьми, а также не фотографировали и не записывали видео, сказал журналистам Эстонского национального телерадиовещания директор Терас.

Вторым учебным заведением в телесюжете Kanal 2 фигурировала Эхтеская гуманитарная гимназия. Там съемочная группа сумела пообщаться с мальчиком Степой, который в репортаже совсем не говорил по-эстонски. А также с девочкой, чье имя в телесюжете не фигурировало. Мать школьницы рассказывала потом, что увидевшая себя на телеэкране дочь весь вечер плакала. Из сюжета Kanal 2 выходило, что она не говорит по-эстонски, так как в посвященном ей фрагменте репортажа не может ответить на вопрос Юккум ничего кроме «Да» — а потом закрывается и уходит в себя.

В сюжете также появлялись две девушки, которых Юккум спрашивала, почему они не встают во время пения эстонского гимна. Оказалось, они украинки. После телесюжета на девушек «обрушился шквал неприятных высказываний» в тиктоке, сообщили они Эстонскому национальному телерадиовещанию.

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Министр образования Эстонии Кристина Каллас в телеэфире самого Kanal 2 осудила «негативное отношение», которое увидела в передаче «Репортер». «Призываю всю общественность оставить школы и детей в покое, чтобы они нормально начали учебный год», — сказала министр.

Министр инфраструктуры Владимир Свет у себя в фейсбуке назвал репортаж «постыдным случаем». «В эфире по сути насмехались над ребенком с особыми потребностями, <…> совершенно не поясняя для зрителей контекст», — и прикрепил скриншот из эфира Kanal 2 с мальчиком Степаном.

«Нужно быть совершенно бессердечным, чтобы испортить ребенку его первый в жизни День знаний», — написал мэр Таллина Евгений Осиновский.

Kanal 2 удалил со своего сайта породивший скандал телесюжет. Владеющая телеканалом компания Duo Media Networks признала, что репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и выступила с извинениями, сообщило издание Postimees. Duo Media Networks также объявила, что прекращает отношения с автором сюжета, журналисткой Юккум. Журналистка у себя в фейсбуке попросила прощения у всех, кого обидел репортаж. По ее словам, за «враждебностью, связанной с изучением языка» в Эстонии, «стоят российские политики».

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