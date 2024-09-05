Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях  

Актриса Джиллиан Андерсон выпустила книгу под названием Want («Хочу»), в которой собраны более 170 сексуальных фантазий женщин со всего мира. Об этом пишет Би-би-си.

Сама книга, как отмечает издание, стала новой версией знаменитой книги американской феминистки и журналистки Нэнси Фрайдей под названием My Secret Garden: Women's Sexual Fantasies («Мой тайный сад: Женские эротические фантазии»). Это первая книга в США о женских сексуальных фантазиях, которая была издана в 1973 году. Впоследствие книга стала мировым бестселлером и кардинально изменила представления о женской сексуальности. В My Secret Garden собраны истории женщин на основе интервью и писем домохозяек, студенток, врачей и учителей разных рас и религий, которых объединяло одно — у них были сексуальные фантазии, которые они скрывали от всех.

Читать еще Я живу без желудка Мне пришлось заново учиться есть. Но самым сложным оказалось принять свое новое тело

В начале 2023 года Андерсон призвала женщин написать ей письмо и анонимно рассказать о самых сокровенных сексуальных фантазиях, а также указать свою сексуальную идентичность, возраст, доход и семейное положение.

Как пишет Би-би-си, Андерсон получила более 1800 писем со всего мира. Вместе с издателями она распределила часть историй по 13 главам, таким как: «Быть обожаемой», «Исследование», «Власть и подчинение», «Наблюдатели и наблюдаемые» и другим.

Би-би-си отмечает, что некоторые истории женщин были трогательными. Другие, наоборот, делились яркими фантазиями: одна женщина написала Андерсон, что мечтает об «очень жарком, чувственном и страстном сексе» с певцом Гарри Стайлсом.

Сама актриса тоже оставила анонимную фантазию в своем сборнике, отмечает Би-би-си. Андерсон призналась, что собрать сексуальные фантазии на бумаге ей было довольно непросто.

«Было неожиданным для меня описывать образы, которые давно были у меня в голове, и само действие, связанное с этим, добавило такой уровень интимности, которого я не ожидала. Я не думала, что буду такой застенчивой», — поделилась актриса в интервью Би-би-си.

Андерсон говорит, что видела застенчивость и в других женщинах, от которых она получала письма. Она отметила, что спустя 51 год после публикации My Secret Garden, тема секса все еще табуирована.

Актриса надеется, что ее книга побудит в женщинах желание откровенно говорить на тему секса и не стесняться этого.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.