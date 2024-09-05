Несколько человек погибли во время стрельбы в школе на юге США

Четырнадцатилетний подросток устроил стрельбу в школе Апалачи округа Барроу штата Джорджия. Два школьника и два учителя погибли на месте, еще девять сейчас находятся в больнице с травмами и огнестрельными ранениями, сообщил телеканал CNN. Устроившего шутинг в родной школе зовут Кольт Грей, он задержан, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление ФБР.

Окружной шериф Джад Смитрассказал журналистам, что первый звонок с сообщением об «активном стрелке» поступил около 9:30 утра. Помощники шерифа и сотрудники скорой медицинской помощи успели прибыть в школу только около 10:23.

Прибывшие полицейские начали выводить детей из классов на школьный стадион и задержали нападавшего. Судя по первому появившемуся в СМИ фото стрелка, он был одет в закрывающий голову капюшоном худи и нес дробовик. Подробностей о том, чем был вооружен устроивший стрельбу подросток, где раздобыл оружие, — правоохранители не раскрывают, говорят журналисты.

От очевидцев журналистам удалось узнать, что утром где-то в здании школы раздались подряд восемь или девять выстрелов, после чего школьники с учителями начали прятаться и баррикадировать двери в своих классах. Некоторые дети и взрослые успели выбежать из здания невредимыми. Личность первого погибшего установлена, это учитель математики Дэвид Феникс, пишут американские СМИ.

Местные чиновники рассказали CNN, как утром неизвестный звонил по телефону с предупреждением, что в пяти школах округа Барроу будет стрельба, и школа Апалачи станет первой. Власти сейчас ищут звонившего. Все образовательные учреждения округа переведены на «мягкую изоляцию».

Директор Бюро расследований Джорджии Крис Хоузи заявил, что подозреваемый сам сдался полиции. Грею предъявят обвинение в убийстве и будут «обращаться как со взрослым», пообещал Хоузи. Представители правоохранителей заявили журналистам, что задержанный живым организатор шутинга — большая редкость, чаще стрелок погибает в перестрелке с полицией.

Журналисты CNN привели данные проекта «Архив насилия c применением огнестрельного оружия», согласно которым с начала года в США было 385 шутингов, в результате каждого из которых погибли как минимум четыре человека. Это более полутора шутингов в сутки, подчеркнули журналисты.

Президент США Джо Байден заявил, что «Америка не может и дальше принимать за норму» подобные происшествия. Он призвал Конгресс запретить продажу в стране полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной емкости.

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