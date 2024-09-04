Западные СМИ назвали «деморализующим» российский удар по Полтаве с более чем 50 погибшими

Российский ракетный удар по Полтаве, нанесенный 3 сентября, стал «деморализующим» для украинской армии на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По последним данным, в результате ракетной атаки, целью которой стал Институт телекоммуникаций, погибли 53 и были ранены 298 человек. Очевидцы рассказали, что ракеты ударили по зданию спустя считанные минуты после объявления «воздушной тревоги».

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Позже украинские власти сообщили, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами «Искандер». А столь скорый прилет после объявления тревоги они объяснили близостью к границе с Россией — от Полтавы до нее около полутора сотен километров.

Как пишет NYT, даже опытные украинские спасатели рассказали изданию, что были шокированы картиной, которую они увидели, прибыв на место.

«Когда мы приехали к зданию института, мы увидели кучу тел, разбросанных по всей территории. Многие из них были без рук, без ног, некоторые даже без голов», — сказал изданию 26-летний украинский волонтер Денис Кляп.

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На следующий день удар по Полтаве прокомментировало российское Минобороны. «Нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил», — говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства. Там также отмечалось, что готовившиеся там операторы дронов принимали участие «в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации».

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