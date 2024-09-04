В Таиланде нашли тело россиянина со следами пыток

На острове Пхукет в Таиланде обнаружили тело россиянина со следами пыток. Об этом сообщил местный телеканал Channel 8.
По его данным, труп нашли в придорожной канаве рядом с пляжем Карон. Рядом с телом была сумка с документами, которые позволили установить личность погибшего. Им оказался 27-летний Илья Орлов. Он прибыл в Таиланд в апреле с составе туристической группы с оформленной туристической визой, которая к моменту обнаружения его тела уже истекла.
Как передает телеканал, перед смертью Орлова, вероятно, пытали — на его теле обнаружили многочисленные повреждения, в частности, порезы, а также гематомы на голове и руках. Причиной смерти, по предварительным данным, стало повреждение одного из крупных кровеносных сосудов.
Местная полиция начала расследование обстоятельств гибели россиянина. По одной из версий, его могли убить днем ранее в другом месте, а затем выбросить его тело в канаву. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения в ближайших к месту обнаружения тела заведениях. Следователи предполагают, что Орлов мог погибнуть вследствие конфликта с местными бандитами.
Как сообщается, в сумке Орлова также обнаружили документы некой россиянки. Ее имя правоохранители не раскрывают, но пытаются установить ее местоположение, так как ее показания могут помочь в расследовании гибели россиянина.
Информацию о гибели Орлова, как передает ТАСС, подтвердил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов. Он сообщил, что полиция Таиланда устанавливает места жительства убитого и женщины, чьи документы были найдены в его сумке.
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