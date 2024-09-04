СМИ раскрыли имена детей Путина и Кабаевой

Центр «Досье» опубликовал расследование о детях Владимира Путина и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Авторы ссылаются на источники среди обслуживающего персонала семьи Путина и утверждают, что в распоряжении редакции также есть фотографии его старшего сына, которые издание не публикует по этическим соображениям.

В расследовании говорится, что у Путина и Кабаевой двое сыновей — старшего зовут Иван, младшего — Владимир. Как отмечает «Досье», дети изолированы в резиденциях и почти не общаются со сверстниками, их круглосуточно охраняют сотрудники ФСО, а их воспитанием и обучением занимаются няни, гувернеры и профессиональные тренеры.

«Связь Путина и Кабаевой, как и вся личная жизнь президента России, – одна из главных государственных тайн», — говорится в расследовании «Досье». Официально Владимир Путин был женат один раз — в 1983 году он женился на Людмиле Шкребневой, которая взяла его фамилию. Спустя почти 30 лет пара развелась. Людмила Путина тогда объяснила это тем, что они «практически не виделись» из-за работы Путина. У пары, как известно, двое взрослых дочерей — Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Однако сам Путин не упоминал их по имени и называл просто «женщины».

Когда начались отношения Путина и Кабаевой, точно неизвестно, пишет «Досье». В 2008 году спустя два месяца после развода с Людмилой Путиной «Московский корреспондент» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в Санкт-Петербурге идет подготовка свадьбы Путина и Кабаевой.

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», — прокомментировал публикацию Путин, а вскоре газету закрыли.

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В марте того же 2008 года Кабаева в передаче «Сто вопросов к взрослому» рассказала, что встретила свой идеал мужчины, но не назвала его имени. С 2011 года олимпийская чемпионка не скрывает обручальное кольцо. Примерно в это же время, как утверждается в расследовании, Кабаева, ее мама, сестра и бабушка начали получать от друзей Путина подарки — в основном дорогую недвижимость.

Точные даты рождения сыновей Путина, как пишет издание, знают только ближайшие родственники, а информацию о них нельзя найти в государственных базах данных, так как с младенчества у них есть документы прикрытия, как у разведчиков или людей, на которых распространяется государственная защита. В то же время, «Досье» пишет, что Иван Путин родился в 2015 году в швейцарской клинике Sant’Anna, расположенной в Лугано, а Владимир Путин-младший — в 2019 году в Москве.

Братья не летают обычными рейсами, а путешествуют на частных самолетах, яхтах и личном бронепоезде Путина. А вот с отцом, как выяснил центр «Досье», мальчики видятся редко.

Несмотря на засекреченность и изолированность жизни сыновей Путина объявления о найме гувернеров и учителей для них публикуются в открытом доступе. Одно из них нашлось на сайте агентства English Nanny, которое подбирает персонал для обеспеченных семей из России. Среди клиентов компании, как пишет «Досье», как владельцы небольших бизнесов, так и олигархи из российского списка Forbes.

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В начале 2024 года English Nanny искало для работы учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков – четырех и восьми лет. За 60-часовую пятидневную рабочую неделю обещали зарплату в 7700 евро в месяц.

При этом кандидатов предупреждали, что семья живет в изоляции. Перед началом работы необходимо пройти медицинское обследование и соблюдать двухнедельный карантин, а во время работы запрещено покидать место проживания. Также в объявлении есть пункт о предпочтении кандидатов с паспортами Южно-Африканской Республики. «Досье» полагает, что Путин с недоверием относится к иностранцам, а ЮАР считает «дружественной» страной.

Как отмечает «Досье», объявления о поиске учителей для сыновей Путина то появляется, то исчезают с профильных сайтов. Текучку кадров изданию подтвердил один из источников из числа обслуживающего персонала путинской семьи. Кроме того, полагает издание, после начала войны сильно сократилось число иностранцев, готовых работать в России, тем более в условиях строгой изоляции.

Старший сын Путина Иван отечественным мультфильмам, как утверждает «Досье» предпочитает Disney. Он, как пишет издание, играет, притворяясь их героями, но в основном в одиночестве или вместе со взрослыми. «Родителей они видят разве что поздно вечером, а сверстников – в основном по праздникам», — говорится в расследовании.

Дома и в поездках детей сопровождает обслуживающий персонал, который всегда живет поблизости. Между зданиями резиденции на Валдае, где живут дети, все передвигаются исключительно на машинах. К учителям и няням детей привозят в 8–9 часов утра. Издание утверждает, что детьми занимаются четыре няни, некоторые из них раньше работали там уборщицами. После завтрака у сыновей Путина обычно проходят несколько занятий по 30-45 минут, а затем у них свободное время.

«В распоряжении у детей на Валдае — два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Собака, впрочем, не служебная и живет в семье. Среди игрушек масштабная коллекция конструкторов Lego и iPad – не только для игр, но и для занятий по видеосвязи», — утверждается в расследовании.

Около 12 часов дня у детей обед, который готовят личные повара, затем сон, а после — занятия и спорт. Около восьми часов вечера мальчиков забирают водители, и почти сразу они, как сообщается, отправляются спать.

Когда в резиденции появляются другие дети, а в основном это дети друзей Кабаевой, то они наравне со взрослыми проводят по две недели в карантине, утверждает источник «Досье». Еще один человек, которые допущен к семье Путина — это Александр Лукашенко.

Сам Путин, как утверждает издание, по вечерам играет со старшим сыном Иваном в хоккей. На Валдае для этого есть специальная хоккейная площадка.

«Иногда посмотреть на матч приходит Кабаева, но ее не видно с площадки, она избегает прислуги и следит из отдельной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом», — утверждают расследователи. Издание отмечает, что таким же образом Путин и Кабаева наблюдают и за представлениями, которые учителя готовят вместе с их сыновьями к праздникам.

Образ жизни детей Путина финансируется государством, а также его друзьями, которые зарабатывают состояния за счет российского бюджета, напоминает «Досье».

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