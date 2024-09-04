Находящемуся в колонии с трубкой в животе политзаключенному разрешили операцию

Осужденному на семь с половиной лет колонии по делу о военных «фейках» Игорю Барышникову в конце сентября должны провести операцию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Марию Бонцлер.

В декабре прошлого года стало известно, что у Барышникова заподозрили рак. Кроме того, в животе мужчины установлена цистостома — специальная трубка для вывода мочи. Защитники Барышникова долго добивались операции. «ОВД-Инфо» подчеркивает, что ее проведение «оттягивают с марта» и добавляют, что операция позволила бы «снять необходимость в использовании цистостомы».

В середине августа Комитет по правам человека ООН обязал российские власти безотлагательно предоставить Барышникову «всеобъемлющий и надлежащий медицинский уход, безотлагательно предоставить медпомощь и обеспечить неприкосновенность его жизни и психики».

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В конце декабря прошлого года у Барышникова из-за грибка, которым он заразился в колонии, почернели руки. Его защитник Роман Морозов тогда сообщал, что он находится в критическом состоянии: мужчина не мог сидеть, передвигался с трудам, а также испытывал сильную боль в области паха и во время мочеиспускания. Тогда же Барышников рассказал адвокатам, что он не получал лекарства, в том числе даже обезболивающие.

22 июня 2023 года Советский городской суд Калининградской области приговорил на тот момент 64-летнего Игоря Барышникова к семи с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в распространении «фейков» про армию России. Поводом стали его посты о расстреле российскими военнослужащими мирных жителей Украины.

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