Известные по фильму перила «Титаника» обвалились

Знаменитые перила на носу затонувшего «Титаника» обвалились. Как пишет газета The New York Times, это обнаружили участники новой экспедиции к останкам корабля.

Речь идет о перилах, получивших известность благодаря сцене в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», где главные герои, раскинув руки, «летят» над поверхностью океана.

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«Это еще одно напоминание, что корабль продолжает сыпаться каждый день. Люди спрашивают, как долго он еще там пролежит? Мы не знаем, но мы видим, как он рушится в режиме реального времени», — рассказала Томасина Рэй, которая отвечает за сбор и хранение артефактов с корабля в компании RMS Titanic Inc.

По ее словам, перила, вероятно, обвалились в последние два года. В 2022 году компания Magellan Ltd сделала 3D-модель корабля, для которой понадобилось сделать 700 тысяч подводных снимков, на ней ограждения еще были видны.

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Британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход RMS Titanic был построен в 1912 году и стал крупнейшим в мире судном на тот момент. По утверждениям создателей корабля, он являлся непотопляемым. Однако первый же трансатлантический рейс, в который отправилось судно в том же 1912 году, стал для него последним. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике.

В результате погибли 1496 человек, еще 712 были спасены пароходом «Карпатия». С тех пор обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м.

Фильма-катастрофа «Титаник» о гибели легендарного лайнера, снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, вышел на экраны в 1997 году. Бюджет составил 200 миллионов долларов и стал рекордным для своего времени. Кроме того, картина установила рекорд по кассовым сборам, став первым в истории фильмом, собравшим более миллиарда долларов.

«Титаник» был выдвинут на «Оскар» в 14 номинация и победил в 11 из них, включая номинацию «Лучший фильм». Сцена с »полетом» главных героев над водной гладью на носу корабля стала одной из самых узнаваемых в мировом кинематографе.

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