Юлия Навальная высказалась о сторонниках деколонизации России

Юлия Навальная выступила на стратегическом форуме в Словении. В своей речи она предложила европейским политикам совместно выработать стратегию по отношению к России и начать реализовывать ее. Полное выступление опубликовано в канале команды Навального в соцсети Х.

Навальная разобрала позиции некоторых людей о России, которые набирают популярность в Европе. Например, она вспомнила о тех, кто пытается убедить, что большинство россиян поддерживает Путина. Если это так, говорит Навальная, то почему «день ото дня растет число политзаключенных, а за границей — число российских эмигрантов».

Также она вспомнила о людях, которые рассказывают о необходимости деколонизации России.

«Надо, якобы, разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, “деколонизаторы” не могут. И как это вообще должно произойти — не сообщают», — продолжает Навальная.

Слова Навальной о «деколонизации» России вызвали критику в сети. Некоторые пользователи X не согласились с ней, объяснив свою позицию тем, что республики в России соединены искусственно и их ничего не держит вместе, а распад любой империи якобы шел на пользу всем. Также Навальную обвинили в том, что на третьем году войны российская оппозиция все еще не может объединиться и сформулировать единую стратегию.

В феврале Юлия Навальная выступила с речью перед Советом ЕС по иностранным делам. Она заранее призвала власти ЕС не признавать результаты президентских выборов в России, которые должны были пройти в марте. Кроме того, она призвала сделать санкции против российской власти и близких к ней бизнесменов более эффективными.

В то же время она снова попросила европейских лидеров оказывать помощь тем россиянам, которые уехали из России из-за своих антивоенных взглядов. Она заявила, что уехавшие россияне не являются врагами Европы и нуждаются в сочувствии и защите.

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