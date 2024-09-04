В Москве стали популярны брекеты для собак 

В московских ветеринарных клиниках набирает популярность такая услуга, как брекеты для собак, утверждает телегарм-канал Shot. Чаще всего брекеты устанавливают животным, которые участвуют в конкурсах и выставках, рассказала «Москве 24» ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево Лидия Перышкина.

По данным Shot, установка брекетов для собак в среднем обойдется в 50–60 тысяч рублей. Главный врач одной из московских ветклиник Анастасия Затушевская рассказала, что эта процедура абсолютно бесполезна для животных.

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«Неправильный прикус не доставляет дискомфорта питомцу. В случае патологии (например, когда зуб впивается в челюсть) его проще подпилить или же удалить», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Затушевская добавила, что животное будет любым способом пытаться избавиться от инородного предмета. Еще одна опасность, по ее мнению, — это наркоз, под которым проводится операция.

В свою очередь, Перышкина отметила, что чаще всего врожденные проблемы с прикусом бывают у собак крупных пород, например, у овчарок и доберманов. По ее словам, большинству животных это доставляет неудобство, а у некоторых из-за неправильного прикуса травмируются десна, что приводит к различным инфекциям и патологиям.

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По оценкам Перышкиной, для маленьких собак брекет-система обойдется в 30 тысяч рублей, а для крупных пород — в 40-50 тысяч. При этом, по ее словам, есть и более дешевые варианты. Например, на зубы собаки на композитный материал крепят металлические конструкции, похожие на пломбы, а затем на них устанавливают специальные проволоки.

Ранее в сети завирусилась фотография собаки в брекетах. Многие пользователи, как пишет «Москва 24», решили, что это издевательство над животным.

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