Клиенты американского банка получили «бесплатные наличные» и сообщили о блокировках счетов

Клиенты американского банка Chase сняли со счетов десятки тысяч долларов, после чего их счета были заблокированы из-за отрицательного баланса. Об этом сообщает The New York Post.

Как пишет издание, в TikTok завирусились видео, на которых люди воспользовались «сбоем» банкоматов Chase Bank. В роликах утверждалось, что банкоматы принимают поддельные чеки с любой суммой денег и выдают «бесконечное количество наличных». На одном из роликов видно, как люди выстроились в очередь в Нью-Йорке, чтобы получить «бесплатные деньги».

Из-за сбоя часть фиктивных депозитов зачислялась на счета клиентов до того, как чеки обрабатывались. Однако, как утверждает The New York Post, банк быстро исправил ошибку и стал списывать со счетов клиентов ошибочно выданные денежные средства.

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Представитель Chase Bank сообщил изданию, что потребителям следует быть осторожными, и «если что-то кажется слишком привлекательным, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть».

«Мы знаем об этом происшествии, и оно было устранено. Независимо от того, что вы видите в интернете, внесение поддельного чека и снятие средств с вашего счета — это простое мошенничество», — добавил пресс-секретарь банка.

Люди, воспользовавшиеся сбоем, вскоре сообщили, что их счета были заблокированы и на них появились отрицательные балансы с крупными задолженностями. Один из пользователей разместил информацию о вычетах с пометкой «ошибка при пополнении счета в банкомате» на общую сумму около 40 тысяч долларов.

Как пишет Daily Mail, банк Chase отказался комментировать, как людям удалось обойти протоколы безопасности и снять не принадлежавшие им наличные.

Джим Ванг, финансовый педагог, предупредил, что клиентов могут ожидать «серьезные последствия» снятия наличных. Daily Mail пишет, что мошенничество с чеками может преследоваться на уровне штата или на федеральном уровне. Максимальное наказание за хищение крупных сумм из финансовых учреждений — штраф в размере одного миллиона долларов и 30 лет лишения свободы.

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