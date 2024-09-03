ХАМАС выложил видео с последними словами убитых заложников

Группировка ХАМАС опубликовала видео с шестью заложниками, которые были позже найдены мертвыми. На видео есть россиянин Александр Лобанов. Отрывки из видео показали несколько крупных СМИ, например, Times of India.

На видео сначала по очереди появляются все шестеро заложников и называют свои имена. Затем одна из них, израильтянка Иден Йерушалми, делает короткое заявление. Она говорит, что скучает по своей семье и просит председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить бомбардировки сектора Газа. Ролик появился в телеграм-канале пресс-секретаря входящей в ХАМАС военной организации «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Обайда. Согласно The Jerusalem Post, пресс-секретарь пообещал, что «в течение часов» появятся «последние слова» других заложников.

Обайда упомянул, что ХАМАС дала «новые инструкции» членам группировки, охраняющим оставшихся заложников, где говорится, как действовать в случае приближения израильских войск. Представитель «Изз ад-Дин аль-Кассам» написал, что «дальнейшая настойчивость» Нетаньяху приведет к тому, что заложники «будут возвращены своим семьям в гробах». В конце опубликованного видео появляется текст: «Сделка об обмене — свобода и жизнь. Военное давление — смерть и неудача».

«Новые инструкции» действуют «после инцидента в Нусейрате», уточнил Обайда. 8 июня в лагере для беженцев Нусейрат израильский спецназ освободил четверых удерживаемых ХАМАСом людей. Среди них был 27-летний россиянин Андрей Козлов.

Тела Йерушалми, Лобанова, а также остальных четверых появляющихся на видео заложников — Кармель Гат, Херша Гольдберг-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино — были обнаружены 31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха, на юге сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, все шестеро были взяты в заложники 7 октября прошлого года, во время нападения ХАМАСа на южные районы страны.

32-летний Лобанов был одним из двух россиян, остававшихся в плену у ХАМАСа. Канцелярия Нетаньяху сообщала, что премьер-министр звонил родителям Лобанова с извинениями «за то, что не смог вернуть Сашу живым». Последним гражданином России в заложниках у ХАМАС остается 27-летний Александр Труфанов. Представители МИД Израиля 2 сентября признались, что о его судьбе ничего неизвестно.

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