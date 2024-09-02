В России появилась гроботерапия 

Самарское похоронное бюро в дополнение к традиционным предлагает своим клиентам необычную услугу — гроботерапию. Впервые ее еще в прошлом году на ритуальном форуме в Москве представила владелица Центра ритуальных услуг «Благо памяти» Екатерина Костылева. Она рассказала «Холоду», что с тех пор провела несколько таких сеансов.

Желающих оказаться «заживо погребенными», по словам Костылевой, много, но для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо разрешение психолога и справки от нарколога и психиатра.

«Желающих очень много, но просто так с улицы ко мне не попадешь, потому что процедура, на самом деле, небезопасная. Без справки о том, что вы не состоите на учете в психдиспансере и наркологии, я не возьму. Также во время гроботерапии с человеком обязательно работает психолог», — рассказала Костылева.

Перед началом гроботерапии с клиентом проговаривается сценарий, обсуждается модель гроба, одежда, количество скорбящих, если нужны плакальщицы, то и их предоставят. Непосредственно в день «похорон» психолог проводит с человеком еще один сеанс, чтобы удостовериться, что он не передумал, рассказала Костылева.

Затем человека проводят в бальзаматорскую, где его переодевают и на минуту помещают в холодильную камеру, где хранятся тела. После этого клиента кладут в гроб.

«Я рекомендую брать самый дешевый гроб, обитый красным бархатом с черной каймой. Это страх нашего детства, и мне кажется, что он есть у всех. Это усиливает эффект гроботерапии. И в еврогоробы мы не можем забивать гвозди, они на закрутках идут и эффекта, соответственно, нет», — объяснила Костылева.

Гроб выносят в похоронный зал, где уже ждут друзья, родственники или нанятые плакальщицы, если человек не хочет шокировать своих родных. Там происходит церемония прощания, и крышку гроба прибивают гвоздями. От этого пункта в похоронной программе, по словам Костылевой, можно отказаться. «Адреналин, конечно, жесткий, это очень страшно», — объяснила она, добавив, что на себе испытала гроботерапию.

Катафалк отвозит гроб с живым человеком в «специальное место» и якобы закапывается. На самом деле на крышку гроба кидают лишь несколько горстей земли.

«Три горстки земли кинули и все. Человек если желает полежать, то он еще какое-то время в гробу находится», — сказала Костылева. После того, как человека достанут из гроба, психолог проводит с ним еще один сеанс, а затем встречается еще несколько раз на протяжении месяца.

Стоит один сеанс гроботерапии от 35 тысяч рублей. С декабря прошлого года в Самаре их провели пять. Костылева утверждает, что таким образом человек якобы может справиться с глубокой депрессией и суицидальными мыслями.

Тема собственных похорон популярна и в мире. Тысячи людей устраивают себе «живые похороны». На такой шаг идут смертельно больные люди, которые хотят подготовить родных к неизбежному, и те, кому просто любопытно, как пройдут их похороны.

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