Президент Тайваня предложил Китаю захватить Хабаровск и Владивосток

Властям Китайской народной республики вместо претензий к Тайваню следует обратить внимание на земли, занятые в XIX веке Российской Империей, заявил тайваньский президент Лай Циндэ в прямом эфире местных СМИ. Россия сейчас слаба, и это лучший момент для Пекина, раз КНР ищет возможность восстановить территориальную целостность, процитировало президента агентство Reuters.

Циндэ напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Империя Цин передала российскому императору Александру II обширный участок земли на территории нынешних Хабарского и Приморского края. С тех пор граница Китая и России проходит по реке Амур.

«КНР хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности», — объявил президент островного государства. Если властям в Пекине важны территории, они могли бы вернуть «оккупированные Россией земли», сказал Циндэ. По его словам, в Айгунском договоре была записана возможность попросить Россию вернуть земли. «Но вы этого не делаете», — упрекнул президент руководство КНР. По его мнению, настоящая цель Пекина — «добиться гегемонии» в западной части Тихого океана.

Власти КНР настаивают, что Тайвань является с древних времен китайской территорией, которую династия Цин передала Японии по «неправомерному договору» 1895 года. После окончания Второй мировой войны правительство Китайской Республики вернуло остров. Спустя четыре года, потерпев поражение от коммунистов Мао Цзедуна, правительство во главе с Чан Кайши бежало на Тайвань вместе с более чем миллионом сторонников. С тех пор на острове продолжает существовать не признаваемая властями в Пекине Китайская Республика.

Айгунский договор и подтвердивший его Пекинский трактат 1860 года власти КНР также называют «неправомерными договорами». Летом 2023 года Министерство природных ресурсов Китая публиковало карту, на которой была указана принадлежащей Китаю российская часть Большого Уссурийского острова на Амуре. Вьетнам, Индия, Малайзия и Филиппины выразили тогда протест Пекину, поскольку куски их территории также оказались помечены как входящие в состав КНР. Российские власти протеста не выражали.

В 2022 году китайская таможня изъяла 23,5 тысячи карт, предназначенных для экспорта. Причиной было названо отсутствие на них территориальных претензий КНР. Картографы не указали на картах как китайскую территорию несколько оспариваемых Японией островов в Тихом океане и прибрежную зону шириной в две тысячи километров.

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