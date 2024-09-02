Финляндия может запретить россиянам покупку и аренду недвижимости из опасений за нацбезопасность

Власти Финляндии рассматривают введение полного запрета для большинства россиян на приобретение недвижимости в стране из-за возможной угрозы нацбезопасности. Соответствующий законопроект представят в парламенте до конца года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на автора инициативы, министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

В тексте законопроекта Россия не упоминается прямым текстом, однако в нем говорится о двух критериях, по которым страна может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Так, Совет ЕС должен признать, что «страна ведет агрессивную войну и посягает на независимость другой страны». Кроме того, эта страна должна граничить с Финляндией. Reuters и Bloomberg сделали вывод, что Россия подходит под оба критерия.

Подобный запрет будет распространяться на тех иностранных граждан, которые могут представлять угрозу безопасности Финляндии. При этом у закона будут исключения, отмечает Reuters. Запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством (одно из них должно быть финское) и на тех россиян, которые постоянно и легально проживают в Финляндии или любой другой стране Евросоюза. Таким образом, запрет будет действовать для большинства российских граждан, но далеко не для всех.

Хяккянен объяснил, что целью закона является предотвращение «возможно враждебного влияния» на Финляндию. Он признался, что власти уже установили наблюдение за 3500 объектами недвижимости, которые как-то могут быть связаны с российскими гражданами, но не стал вдаваться в подробности.

«Мы должны признать и нейтрализовать риски, которые во время кризиса могут представлять серьезную угрозу для безопасности населения и способности общества функционировать», — заявил Хяккянен.

В целом финское Минобороны обязано проверять все сделки с недвижимостью с теми лицами, кто зарегистрирован за пределами стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Министр добавил, что отдельно разрабатывается законопроект, ограничивающий аренду недвижимости для обладателей российских паспортов.

Хельсинки уже некоторое время пытается ограничить приобретение недвижимости гражданами России вблизи стратегически важных объектов. Известно, что в этом году были заблокированы как минимум шесть подобных сделок: по три в октябре и январе. Во всех случаях Минобороны жаловалось, что приобретение недвижимости помешало бы национальной обороне и защите территориальной целостности Финляндии.

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