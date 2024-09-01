Умершую на рабочем месте сотрудницу банка нашли только через четыре дня

Сотрудница одного из крупнейших американских банков пришла на работу и умерла в своей офисной кабинке, но ее тело обнаружили лишь спустя четыре дня. О происшествии рассказало издание The Independent со ссылкой на полицию и местных тележурналистов.

60-летняя Дениз Прюдомм добралась до офиса банка Wells Fargo в городе Темпе штата Аризона около 7:00 пятницы, 16 августа. Женщина заступила на смену, но через некоторое время умерла прямо за столом в своей открытой офисной кабинке на третьем этаже здания.

Прюдомм нашли ближе к вечеру вторника, 20 августа. Один из охранников случайно наткнулся на ее тело. На место приехали полицейские и медики, которые констатировали смерть.

Управление судмедэкспертизы города Темпе сообщает, что точная причина смерти пока не установлена. Признаков насилия полиция на теле не обнаружила. Правоохранители ведут следствия, опрашивая сотрудников банка, пишет The Independent.

Коллеги Прюдомм за все четыре дня ни разу ее не хватились. Некоторые заметили неприятный запах в здании, но сочли его следствием проблем с водопроводом, рассказал местный телеканал 12news.

Кабинка Прюдомм находилась далеко от главного прохода третьего этажа, объяснили журналистам клерки. Многие сотрудники отделения банка работают удаленно и просто часто отсутствуют на своих местах, уточнили представители Wells Fargo. Однако здание имеет круглосуточную охрану. Один из сотрудников банка в разговоре с журналистами назвал действия охранников халатностью — им потребовалось слишком много времени, чтобы просто дойти до офисной кабинки третьего этажа.

Еще один сотрудник Wells Fargo назвал историю душераздирающей и добавил, что теперь периодически думает: «Что если бы на месте Прюдомм был я? Меня бы тоже никто не хватился?»

Головной офис Wells Fargo заявил журналистам, что сожалеет о смерти Прюдомм, и заверил: «работающие в службе помощи сотрудникам консультанты» всегда «готовы оказать поддержку» остальным работникам.

Wells Fargo — холдинг со 170-летней историей, который вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase входит в «большую четверку» банков США. Wells Fargo занимает седьмое место в списке самых дорогих американских компаний биржевого индекса S&P 500.

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