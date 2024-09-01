Поезд сбил насмерть амурскую тигрицу с детенышем

Амурская тигрица с двумя детенышами попала под поезд на мосту через реку в Хасанском округе Приморского края. О несчастном случае с краснокнижными животными в воскресенье, 1 сентября, сообщил в своем телеграм-канале «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Молодая самка вместе с двумя тигрятами переходила реку по узкому железнодорожному мосту высотой десять метров. Скорее всего, она запаниковала, как только поезд въехал на мост, предположила в разговоре с РИА «Новости» старший научный сотрудник дирекции национального парка «Земля леопарда» Дина Матюхина. Длина трехпролетного моста около сотни метров, звери могли просто не успеть спастись от поезда, полагает сотрудница.

В этих районах Приморья часто бывает туман, поэтому машинист мог не увидеть тигрицу, уточнила Матюхина. При плохой видимости животные не могут адекватно оценивать скорость и дистанцию от движущегося объекта и часто не воспринимают транспортные средства как угрозу, добавила научная сотрудница.

Спасись удалось одному из двух маленьких тигрят, сообщил РИА «Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Сотрудники центра проводили экспертизу тел животных вместе с полицией. Удалось установить, что погибшей самке было около двух лет. Сейчас специалисты пытаются идентифицировать тигрицу — возможно, она попадалась в расставленные по нацпарку фотоловушки. Однако, по словам представителей дирекции, шансов мало, так как молодая тигрица могла попасть на камеру еще котенком.

Дирекция нацпарка призналась в разговоре с журналистами, что животным небезопасно находиться на «Земле леопарда». Через места обитания редких хищников проходят автомобильные и железнодорожные дороги, а звери часто используют мосты для пересечения крупных рек, рассказали специалисты.

Сейчас в России живет около 750 амурских тигров, включая котят. Это один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России этот вид кошачьих обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. В соседнем Китае за убийство амурского тигра, даже в целях самозащиты, предусмотрена смертная казнь.

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