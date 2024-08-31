Искусственный интеллект назвали причиной будущих массовых отключений света

Центры обработки данных для нужд искусственного интеллекта станут крупнейшими потребителями электроэнергии в мире. Уже сейчас дата-центры потребляют столько же электричества, сколько целые страны, и в некоторых регионах мира появилась угроза массовых отключений света, сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

По подсчетам международного ведомства, сейчас по всему миру нужды создателей ИИ обслуживают более восьми тысяч дата-центров. Треть находится в США, около шестой части — в Европе, а десятая часть — в Китае. К 2026 году, по оценке агентства, потребление электроэнергии «новой цифровой тяжелой промышленностью» увеличится более чем вдвое – до примерно тысячи тераватт-часов. Это примерно соответствует годовому потреблению Японии. Ради нужд ИИ миру придется за два года произвести столько дополнительной электроэнергии, сколько сейчас потребляет Швеция, предупредили специалисты международного ведомства.

Сейчас дата-центры ИИ потребляют около 1,3% общего объема электроэнергии в мире. Через два года показатель может вырасти до 3%, подсчитали в агентстве. Производство всего алюминия на планете, для сравнения, сейчас потребляет около 4% выработанной электроэнергии. Развитие искусственного интеллекта сделает обслуживание его нужд одной из самых энергоемких отраслей на планете, сравнимой с классической тяжелой промышленностью, сделали вывод специалисты Международного энергетического агентства.

Поиск в Google, по подсчетам специалистов по энергетике, сейчас использует около 0,3 ватт-часа, — тогда как среднестатистический запрос в боте ChatGPT требует в десять раз больше электроэнергии, около 2,9 ватт-часа.

В США за первое полугодие было введено в эксплуатацию больше новых электростанций, чем за последние 20 лет, сообщил NTV. Причина, напомнили журналисты телеканала, — конкуренция главных разработчиков решений для ИИ, компаний Google, Amazon и Microsoft.

В Ирландии национальный энергосетевой оператор перестал подключать к сети в районе Большого Дублина новые центры обработки данных, сообщил NTV. Причиной решения стали опасения энергетиков, что в стране могут начаться отключения света из-за нехватки электричества. В Нидерландах, по информации телеканала, с начала года действует фактический запрет на открытие новых центров обработки данных.

«В какой-то момент реальная пропускная способность энергетических сетей встанет на пути искусственного интеллекта», — предсказал бывший менеджер центра обработки данных Google Дэниел Голдинг в разговоре с Financial Times. Он назвал центры обработки данных «ахиллесовой пятой» ИИ.

Бизнесмен Илон Маск, три года назад жаловавшийся на дефицит микрочипов, весной признался, что «следующим узким местом» высоких технологий станет электричество. В 2025 году, по мнению миллиардера, «вы увидите, что энергии просто не хватает для питания всех чипов».

Еще недавно главным дефицитом среди разработчиков решений для ИИ действительно считались сами микрочипы, признался несколько дней главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Но, по его словам, поставки новых чипов Blackwell для разработок компании в области ИИ удалось отладить и проблемы они больше не представляют. Проблему со сверхпотреблением электричества тоже удастся решить, надеется глава Nvidia. По данным его собственной компании, последнее поколение Blackwell должно будет потреблять в 25 раз меньше энергии, чем сейчас.

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