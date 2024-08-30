В России подсчитали выгоду от глобального потепления

Российская академия наук нашла положительный эффект в последствиях глобального потепления. Среднегодовой рост температуры воздуха на один градус увеличит объем валового внутреннего продукта на 1,2 триллиона рублей, следует из доклада Института народнохозяйственного прогнозирования, о котором пишет РБК.

Расчет был сделан на основе сравнения оценки возможных выгод и ущерба от глобального потепления, объяснил соавтор доклада, директор ИНП РАН Александр Широв. Специалисты института подсчитали: если за десять лет наблюдаемая температура воздуха в России приросла примерно на половину градуса, то среднегодовое изменение на один градус должно произойти к 2040 году. 1,2 триллиона рублей, на которые к тому моменту должен ежегодно расти российский валовый продукт, эквивалентны 0,7% ВВП 2023 года. Согласно Росстату, в прошлом году ВВП составил 172,148 триллиона рублей без учета так называемых новых регионов.

Совокупная выгода от изменения температуры воздуха на один градус в год для российской экономики оценивается ИНП РАН в 3,64 триллиона рублей, а ущерб — в 2,45 триллиона.

Больше всех от глобального потепления выиграют строители, заявили авторы исследования. Из-за таяния льдов и вечной мерзлоты вероятны наводнения, оползни и сели. Это приведет к повреждению и разрушению зданий, а значит росту числа заказов у застройщиков, сделали вывод авторы доклада. Рост объема выпуска стройматериалов, вызванный таким поворотом событий, оценивается специалистами ИНП РАН в ежегодные 466 миллиардов рублей.

В сельском и лесном хозяйстве институт ждет прироста «производственного потенциала» на 567 миллиардов рублей. Большая часть суммы, 414 миллиардов, придется на вызванный потеплением дополнительный урожай зерновых, считают в ИНП РАН. При этом, по мнению авторов доклада, мировые цены на зерно будут расти и дадут агропрому плюс еще 122 миллиарда рублей.

Таяние льдов на Северном морском пути способно принести ВВП 492 миллиардов рублей, считают в институте. В сумму включены увеличение количества судов для гражданского флота, расширение портов, развитие железнодорожной инфраструктуры и перевозка грузов.

Энергетика способна добавить ВВП 83 миллиарда рублей в год, подсчитали авторы доклада. Сокращение потребления топлива для обогрева помещений будет перекрыто расходами на кондиционирование, в первую очередь жилья, сочли в ИНП РАН.

Отмечаются и негативные эффекты: вырастет смертность от жары, и это даст российской экономике негативный эффект объемом 1,1 триллион рублей, подсчитали специалисты ИНП РАН.

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