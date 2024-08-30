В приюте вместо собак содержали свиней

Депутат из Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Завадская обнаружила, что в приюте «Шанс» вместо десяти собак содержали свиней. Об этом сообщает «7х7».

По данным издания, Завадская приехала в приют, который финансируется из бюджета города Пыть-Ях, 29 августа. Она потребовала выдать ей 10 собак, которые числились в приюте. Депутат также приложила номера бирок и описания животных. Однако оказалось, что вместо собак в вольерах приюта находились свиньи.

На своей странице во «Вконтакте» Завадская опубликовала видео из «Шанса». На записи слышно, как некий мужчина предлагает женщине забрать других собак. Та, в свою очередь, отказывается, утверждая, что ей нужны именно указанные в списке животные. Завадская также выложила фото обращения на имя главы города Дмитрия Горбунова, в котором она просит заключить с ней договор передачи собак как с новым владельцем, и его ответ.

«Меня попытались заверить, что все собаки на месте. Однако, приехав в “Шанс”, я обнаружила пять свиней. А десяти собак, которых я пыталась забрать домой еще с зимы, в приюте не было, хотя финансирование на них продолжало поступать. Содержание только этих животных обходится властям в две тысячи рублей в день. Но директор приюта Горынцев развел свинарник. Я написала заявление в полицию», — рассказала Завадская изданию URA.RU.

По словам депутата, приют получает средства на содержание погибших и пропавших животных. После того, как она потребовала выдать ей собак, в приюте заявили, что их чипы не читаются. Где находятся животные, которых Завадская пыталась забрать, неизвестно.

Ранее Завадская заявляла о жестоком обращении с животными в приюте. В ответ руководство «Шанса» обвинило ее в клевете.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.