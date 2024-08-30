Служба доставки извинилась перед получившей испорченный загранпаспорт россиянкой

Неизвестные испортили сотруднице «Мемориала» Наталье Колягиной паспорт во время его доставки из Польши во Францию логистической компанией UPS. Инцидент произошел 18 июля. В конце августа сотрудники компании связались с ней и принесли ей извинения. Об этом Колягина рассказала «Холоду».

Неизвестные вырезали в паспорте Колягиной страницы с визами и печатями о пересечении границ. Она считает, что злоумышленников, вероятно, спровоцировали русские фамилии получателя и отправителя документа, которые были указаны на конверте. Ранее в своем фейсбуке Колягина написала, что связывает произошедшее с «ненавистью к русским в контексте развязанной войны».

«Доставка была срочной, и мой паспорт находился внутри UPS меньше суток, а логистика была довольно сложная <...> На сам конверт была приклеена наклейка UPS — там значатся трек-номер, адрес, штрих-код, и там же было написано, что внутри паспорт», — сказала она «Холоду».

Колягина живет во французском Лилле и учится в аспирантуре Сорбонны, где делает исследование о женщинах-участницах диссидентского движения. Для участия в крупнейшем в мире собрании ученых, занимающихся славянскими, восточноевропейскими и евразийскими исследованиями в США (ASEEES) ей нужна была американская виза — чтобы подать документы, Колягина поехала в Варшаву.

После того как виза была готова, сотрудники посольства США в Варшаве отправили паспорт через курьеров UPS подруге Колягиной, которая живет в этом городе. Сама Колягина на тот момент уже вернулась во Францию.

«[Подруга] вскрыла конверт, сфотографировала визу и поздравила меня», — сказала Колягина. Из Польши во Францию документ также отправили через компанию UPS.

Колягина говорит, что спустя сутки ей пришел замотанный скотчем конверт, внутри которого был испорченный паспорт. По ее словам, страницы документа с печатями и визами были вырезаны «довольно аккуратно, по линии сгиба». Страница с персональной информацией также была повреждена.

«Честно говоря, у меня нет другой гипотезы [кроме ненависти к русским]. Но может оказаться и так, что это был просто сумасшедший человек, который захотел себя почувствовать в роли Бога, вольного давать кому-то уроки», — сказала Колягина «Холода».

Польская полиция, по ее словам, отказалась расследовать произошедшее, так как «правонарушение было раскрыто на территории Франции». Французская полиция, в свою очередь, посоветовала Колягиной обратиться в UPS и инициировать расследование внутри компании.

По словам Колягиной, за полтора месяца, прошедших с получения паспорта, она написала в компанию минимум семь писем с требованием разобраться в случившемся.

«Польский и французский офисы перекладывали друг на друга рассмотрение моего кейса, присылали мне стандартную форму для претензий к коммерческим отправкам, как если бы речь шла не об испорченном их сотрудником паспорте, а о потерянной игрушке. Они также просили отдать им паспорт для рассмотрения дела, но я отказалась, так как это единственный идентификационный документ — до получения нового паспорта я хотела бы сохранить его у себя», — сказала Колягина.

30 августа сотрудники UPS все же связались с ней лично и принесли ей извинения. «Но пока ситуация находится в процессе урегулирования», — говорит она.

Сейчас Колягина ждет новый паспорт и надеется, что успеет получить его до запланированных поездок за границу. Из-за случившегося ее стажировка в Университете Торонто и участие в конференции оказались под угрозой.

«Я совмещаю детей на каникулах и интенсивную работу, живу в эмиграции, и главное — моя исследовательская работа, которая требует концентрации и погружения, и которая важна для меня по множеству причин: от внутреннего выбора и изменения жизненной траектории после 40 лет, до статуса документов, по которым моя семья остается, а возможно, и будет оставаться, в правовом поле в новой стране», — написала она в фейсбуке.

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