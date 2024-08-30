СМИ: в Москве школьные линейки пройдут в помещениях и без родителей ради безопасности детей 

Праздничные линейки по случаю начала нового учебного года в Москве пройдут не на улице, как это обычно бывает, а в зданиях школ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на столичных учителей.

«В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города», — сказала директор школы в Некрасовке Майя Булаева во время прямого эфира для родителей, который шел на странице учебного заведения во «ВКонтакте».

По словам Булаевой, родители учеников не смогут присутствовать на линейках. Она отметила, что такие меры приняли ради безопасности детей, и добавила, что школа будет вести онлайн-трансляцию. Булаева также рассказала, что в ее школе учебный год начинается с «Разговора о важном».

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Учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо подтвердил РБК, что решение о проведении линеек внутри зданий приняли руководствуясь «вопросами безопасности». При этом еще один преподаватель, с которым связалось издание, на условиях анонимности рассказал, что формально это решение власти объясняют жаркой погодой.

В помещениях также пройдут праздничные линейки в Ростовской и Брянской областях. В регионах, которые граничат с Украиной, ввели смешанную систему обучения. Так, школьники из эвакуированных и занятых ВСУ районов Курской области будут учиться дистанционно или в школах, на базе которых действовали пункты временного размещения граждан, покинувших свои дома из-за войны.

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