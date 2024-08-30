Почти 40 тысяч человек в Японии умерло дома в одиночестве в этом году

По данным Национального полицейского агентства Японии, в первой половине 2024 года в стране умерло 37 227 человек, оставшихся дома в одиночестве. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, почти четыре тысячи человек из общего числа были обнаружены более чем через месяц после их смерти, а о смерти еще 130 человек стало известно только через год. При этом 40% людей были найдены в течении одного дня.

Более 70% умерших — лица в возрасте 65 лет и старше. Больше всего было обнаружено людей старше 85 лет — 7498 человек. За ними шли люди в возрасте 75-79 лет (5920 человек) и 70-74 лет (5635 человек). Как сообщает японский телеканал NHK, полиция передаст эти сведения правительственной группе, которая расследует случаи смерти без присмотра.

По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время в Японии проживает самое старое население в мире. В прошлом году премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страна находится на грани того, чтобы стать неспособной функционировать как общество.

Би-би-си отмечает, что за последние десятилетия в Японии выросла продолжительность жизни и упала рождаемость. Это приводит к тому, что число пожилых людей растет, а число работающих людей, способных их содержать, сокращается.

Как пишет издание, ранее в этом году Японский национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения заявил, что к 2050 году количество граждан в возрасте 65 лет и старше, живущих в Японии в одиночестве, достигнет 10,8 миллиона человек. Общее число домохозяйств, состоящих из одного человека, в 2023 году достигло 23,3 миллиона.

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