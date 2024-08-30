Пассажиры три месяца ждут начала кругосветного круиза и не могут ночевать на борту лайнера

Пассажиры лайнера, которые должны были отправиться в трехлетний кругосветный круиз в мае этого года, три месяца ждут начала путешествия в Белфасте. Об этом сообщает The Guardian и Би-би-си.

Лайнер Odyssey, эксплуатируемый американской круизной компанией Villa Vie Residences, должен был отплыть из столицы Северной Ирландии 30 мая. Однако из-за технических проблем начало путешествия отложили.

Туристам разрешается проводить день на лайнере, однако на ночь их просят покинуть судно.

«Мы можем есть все, что захотим, и у них даже есть фильмы и развлекательные викторины. [Это] почти как круиз, за ​​исключением того, что мы находимся в доке», — рассказала Холли Хеннесси из Флориды, путешествующая со своим котом.

Женщина добавила, что главным неудобством в связи с задержкой стала погода. «Я никогда в жизни так часто не пользовалась зонтиком, а плащ я ношу с собой везде, куда бы ни пошла», — рассказала Хеннесси.

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Компания Villa Vie Residences заявила, что делает все возможное, чтобы «облегчить беспокойство» пассажиров, организуя поездки и другие круизы или размещая их в отелях. В свою очередь, пассажиры утверждают, что восприняли задержку как приключение и смогли найти в этом положительные стороны.

Компания предлагала туристам выкупать каюты по цене от 99 до 899 тысяч долларов, не считая ежемесячных сборов. За эту сумму путешественники могли находиться на борту лайнера в течение 15 лет. Те, кто не мог или не желал брать на себя такие обязательства, могли забронировать каюту на срок от 35 до 120 дней.

Как пишет The Guardian, целевой аудиторией Villa Vie Residences являются пенсионеры. Большинство пожелавших отправиться в кругосветное путешествие — туристы из США, которые планировали оставаться на борту весь круиз.

«Несмотря на необходимость проведения крупных работ, таких как замена руля, ремонт стальных конструкций и двигателей, мы упорно продолжали работать и сейчас находимся на последних этапах подготовки к отплытию. Мы ожидаем успешного спуска на воду на следующей неделе, [после чего] мы отправимся в Бремерхафен, Амстердам, Лиссабон, а затем через Атлантику на Карибы», — рассказал исполнительный директор компании Майк Петтерсон.

Odyssey был построен в 1993 году и может вместить 929 пассажиров. На его восьми палубах есть три ресторана, восемь баров, библиотека, бизнес-центр, тренажерный зал и спа. Он предлагает живую музыку, лекции и кинопоказы, а также бесплатное медицинское обслуживание во время круизов.

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