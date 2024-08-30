Опрос: недовольство россиян властью достигло пика со времен мобилизации

Возмущение и недовольство действиями властей России в конце августа достигли показателей времен начала мобилизации 2022 года по результатам исследований государственных социологов. Фонд «Общественное мнение» 30 августа опубликовал результаты собственного еженедельного опроса.

Сейчас, в разгар военных действий на территории Курской области, недовольство действиями исполнительной власти выражают, согласно опубликованным цифрам, 28% россиян. Последний раз похожую долю возмущенных ФОМ фиксировал 6 ноября 2022 года, в разгар мобилизации.

Отношение лично к Владимиру Путину с момента начала вторжения украинских войск в августе 2024-го ухудшилось на 4%, сообщает ФОМ. Согласно данным фонда, 14% россиян считают, что «президент В. Путин» работает на своем посту «скорее плохо».

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что по его данным Путину не доверяют 17,8% россиян. В начале месяца таковых было 13%, говорится в результатах исследования, опубликованных 30 августа.

Подавляющее большинство участников опроса ФОМ назвали главным событием недели военные действия в Курской области — 53%. На втором месте оказался захват заложников в колонии под Волгоградом с 3%. Поездку Путина на Кавказ заметил всего 1% опрошенных, говорят опубликованные цифры.

ФОМ утверждает, что в его последнем опросе участвовали 1500 респондентов в 104 городах России, давших личное интервью при поквартирном обходе. ВЦИОМ назвал своей выборкой 1600 человек, опрошенных случайным образом по телефону.

Социологи из ФОМ 24 августа заявили, что уровень тревожности россиян на фоне боев в Курской области достигла максимума со времен украинского контрнаступления 2023 года. Доля тревожившихся в конце августа сравнялась с долей чувствующих себя спокойно, достигнув 46%.

ФОМ был основан в 1992 году как некоммерческая организация. С 2000 года несколько раз выполнял роль социологической службы при штабе выдвигавшегося в президенты Владимира Путина. Главными заказчиками исследований ФОМ выступают администрация президента, правительство, Банк России, «Газпром», ВГТРК, НТВ и несколько других организаций.

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