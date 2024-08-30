Теннисист рассказал об использовании OnlyFans для оплаты работы тренеров

Французский теннисист Александр Мюллер, 77-я ракетка мира, рассказал изданию L’Equipe, что использует аккаунт в соцсети OnlyFans для оплаты работы своих тренеров.

«Я не мультимиллионер. Я не так часто попадаю в топ-100. OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чуть чаще посещать турниры», — пояснил Мюллер. По данным L’Equipe, он периодически попадает в топ-100 с апреля прошлого года.

В январе 2024 года Мюллер подписал спонсорский контракт с соцсетью. L’Equipe отмечает, что после этого некоторое время теннисист выступал на соревнованиях в форме с логотипом OnlyFans.

«Конечно, сначала я колебался. В конце концов, это же OnlyFans! У меня был такой же образ [соцсети], как и у всех остальных», — рассказал Мюллер. Он добавил, что в своем аккаунте он публикует контент, связанный только с теннисом и физподготовкой. «Ничего эротического не публикую», — заявил спортсмен.

Как пишет издание, подписание контракта «вызвало переполох в коридорах турниров» и упреки со стороны представителей Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которые оказались недовольны присутствием логотипа OnlyFans на спортивной форме Мюллера.

Теннисист отметил, что, согласно правилам АТР, спортсменам запрещено демонстрировать символику сайтов спортивных ставок и табачных брендов. В то же время АТР оставляет за собой право потребовать убрать любые логотипы, если сочтет это необходимым.

После требования АТР убрать логотип OnlyFans с одежды Мюллер стал его демонстрировать на кепках и обуви перед прессой, а также в других соцсетях, в частности в инстаграме.

Мюллер заявил, что соцсеть обращалась и к другим игрокам с предложениями сотрудничества, причем «с очень большими суммами». Как пишет L’Equipe, OnlyFans также сотрудничает с австралийским теннисистом Ником Кирьосом, финалистом Уимблдона в 2022 году в парном разряде. Это, по данным издания, является частью стратегии соцсети, которая намерена улучшить свой имидж за счет снижения количества сексуализированного контента.

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