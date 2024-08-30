Чичерина похвасталась украденной в Украине сумкой Chanel

Певице Юлии Чичериной подарили сумку бренда Chanel. Соответствующая видеозапись появилась в телеграм-канале «Крест русского солдата (Петр)», после чего Чичерина репостнула ее в свой телеграм-канал. На это обратил внимание The Insider.

«Трофей сумка от французов! Для Юли Чичериной!» — сказано в подписи к ролику. На видео, где Чичерина стоит на фоне нескольких человек в камуфляже, слышно, как она пошутила, что российские солдаты «поймали французов» на фронте. «Они с такими гоняют, это у них патронташи (снаряжение для ношения патронов — Прим. «Холода») такие», — говорит певица.

Юлия Чичерина после начала конфликта в Украине в 2014 году активно поддерживала аннексию Крыма и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Она также выступила за включение территории Донбасса в состав России и поддержала начало полномасштабного вторжения.

Осенью 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции против певицы. Тогда же Владимир Путин подписал указ о присвоении Чичериной звания «Заслуженный артист России».

Чичерина неоднократно ездила с концертами на оккупированные территории, причем как до начала полномасштабной войны, так и после. Весной 2022 года она заявила, что будет выступать только в зоне боевых действий.

В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Чичерину в пропаганде войны, оправдании военной агрессии России, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны и незаконном пересечении границы.

В пресс-релизе СБУ было сказано, что певица угрожала украинцам сибирскими концлагерями и опубликовала на своем ютуб-канале сообщение с призывом ВСУ сдаваться в российский плен. Кроме того, по данным СБУ, Чичерина во время концерта в оккупированной Еленовке призывала местных жителей вступать в ряды российской армии.

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